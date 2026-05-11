福島県郡⼭市の磐越道で21人が死傷したマイクロバス事故。バスを手配した蒲原鉄道は、レンタカー契約と外部運転手の紹介を求められたと言い、発注した私立北越高校（新潟市）が否定する図式が続いている。そんな中、2025年度だけで3件、蒲原鉄道が主張するやり方で取引があったことを示す請求書が高校に渡されていたことがわかった。ところが高校は「内容を見逃し、蒲原鉄道を信用していたから外部運転手が来るとは思