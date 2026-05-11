神村学園高等部を3月に卒業し、RB大宮アルディージャに入団した日髙元選手が、5月9日にプロ初ゴールを挙げました。大宮は札幌のホームに乗り込み、1対3と、2点を追う後半2分。ゴール目の前にいるのが日髙選手。仲間のシュートのこぼれ球を左足で流し込みゴール！さらに、プロ初ゴールに歓喜する間もなく、ビハインドの状況を脱却すべく自らネットに走りボール