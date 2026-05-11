2027年8月に、全国和牛能力共進会、和牛のオリンピックが北海道で開かれます。指宿市の水迫畜産の不適正表示問題で揺れる畜産業界ですが、塩田知事は、11日開かれた推進協議会で、「和牛日本一にむけて全力で取り組みたい」と力を込めました。鹿児島市で開かれた県の推進協議会には塩田知事やJA県中央会の会長など約80人が出席しました。（全国和牛能力共進会県推進協議会名誉会長・塩田知事）「チーム鹿児島の団結のも