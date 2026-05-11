施設の老朽化などを理由に解体が決まった休暇村吾妻山ロッジ。庄原市の八谷市長は5月11日の定例会見で、解体後の活用方法について、土地を所有する県と協議を重ねていく考えを示しました。施設の解体は、6月7日以降に行われる予定です。【2026年5月11日 放送】