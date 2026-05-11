2026年2月、美祢市秋吉台で山焼き作業中の男性の衣服に火が付き死亡した事故を受け設置された検証委員会の1回目の会合が11日開かれました。2026年2月に行われた秋吉台の山焼きでは作業に当たっていた市内に住む消防団員で会社経営の58歳の男性の衣服に何らかの原因で火が燃え移り、全身にやけどを負い死亡しました。検証委員会は事故原因の究明や、再発防止に必要な取り組みを話し合うもので、草原や自然保護、消防・防災などに関