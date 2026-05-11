ハンドボール「リーグH」女子で首位の香川に挑んだ2位・ブルーサクヤ鹿児島。勝てば順位逆転で首位に躍り出るブルーサクヤは、18番・川島が開始10分で4得点挙げるなど、試合を優位に進めますが…徐々に流れを相手に奪われ逆転を許し前半は11対14と3点を追って試合を折り返します。後半も香川がリードする展開が続きますが、川島が相手ボールをカットすると、笠井、奥山とつながりカウン