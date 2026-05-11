オールスター開催に向けて、関西４クラブからベストイレブンを選出。特別企画に参加したのは元日本代表ＦＷ播戸竜二さん。過去、共にプレーした選手から今売り出し中の若手まで、幅広い選手たちを“社長目線”で選んだ。百年構想リーグで活躍した選手が並ぶドリームチーム。超攻撃型の１１人には播戸色も見られた。 ▼１７年ぶりオールスター開催を記念してスペシャル企画を実