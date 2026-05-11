5月12日（火）の近畿地方は、晴れたり曇ったりの天気。 初夏の日ざしがカラッと暑く感じられるでしょう。日本の東海上を次第に離れていく高気圧は、まだ本州付近に勢力を残すでしょう。 このため、近畿地方は引き続き晴れ間がありますが、午後は湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。 昼頃からは山沿いの地域で雨雲が発生し、にわか雨の所があるでしょう。局地的な雨ですが、天気の急変に