熊本城で見つかった新種のサクラの名前が決まりました！ 【写真を見る】新種のサクラ「八十姫(やそひめ)」 投票で選ばれたのは、この名前です。 熊本市 大西一史 市長「3212票と圧倒的な得票をいただき『八十姫（やそひめ）』という名称に決定しました」 込められた願いとは？ 「八十姫」は加藤清正の娘と同じ名前で「熊本城の復旧・復興が『苦（九）』がなく進むように」という願いも込められているということです。 熊本市