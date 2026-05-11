俳優の柳川るいさんがXを更新し、芸能界引退を発表しました。【映像】柳川るい 公式Xに投稿された内容「ご報告この度、芸能活動を引退することとなりました。これに伴い、2026年4月30日をもちまして契約満了によりFlatentertainmentを退所いたします。関わってくださった全ての関係者の方々、応援してくださった全ての方々には感謝しかありません。ありがとうございました」（『ABEMA NEWS』より）