『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「ビル壁崩落 タクシーに標識直撃『よう生きていたなと』」についてお伝えします。◇◇◇道路一面に散らばったがれき――。そのそばには、倒れた標識の柱とタクシーが。タクシーのフロント部分は潰れています。場所は、大阪市・中央区の阪神高速・高麗橋入り口付近です。昨夜、“フェンスが倒れてきた”などと通報がありました。（近くにいた人）「すごいがっしゃーんって音が