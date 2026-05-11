俳優の杉咲花の母で、歌手やキャンドルアーティストとして活動するチエ・カジウラが10日、Instagramを更新。母の日にもらった杉咲からのプレゼントを披露し、注目を集めている。【映像】親子ショットや杉咲花からのプレゼント（複数カット）カジウラは1994年に歌手デビューし、TVアニメ「マクロス7」のエンディングテーマを担当するなど活躍。キャンドルアーティストとしても活動し、2014年からWEBショップもオープンしている