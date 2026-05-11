ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」が11日、TBS「CDTVライブ！ライブ！」（後7・00）に生出演。トップバッターで「盛れ！ミ・アモーレ」（盛れミ）を披露した。Juice＝Juiceが同番組に出演するのは、3月30日ぶり。視聴者からの反響を受け、「おかわりライブ！」の実現となった。MCの同局の江藤愛アナウンサーが「もう一度聞きたい。この曲を聞くと元気になるという声をたくさんいただきました」と紹介す