農業用ハウスの中に大量に育っていたのは、初夏を告げる果実の王様「メロン」。オレンジ色の果肉は宝石のように輝き、スプーンを入れた瞬間、やわらかな果肉が滑らかにほどけます。そんなメロンを育てている茨城・鉾田市の「フォレストパーク メロンの森」には多くの観光客が訪れ、メロン狩りを楽しんでいます。メロン生産量日本一を誇る茨城県。最も盛んな鉾田市ではメロン狩りのシーズンが到来しました。これだ！と思ったお気に