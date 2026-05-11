モデル・東原亜希（４３）が１１日、夫で、シドニー五輪（２０００年）柔道金メダリスト・井上康生氏（４７）が子供たちの弁当を作ってくれていることを明かした。夫妻には長女（１７）、長男（１５）、双子の次女＆三女（１０）がいる。ＳＮＳで「夫がお弁当を作るようになって４ヶ月それだけは絶対にやらないと思ってたから驚きと感謝と、私がいつ倒れても先に死んでも大丈夫そうという安心感。リスクマネージメントｗ」