日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、WakeRiseBOXINGFITNESS会長の和気慎吾氏（38）が自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」を更新。今後のスーパーバンタム級の激アツ戦線を展望した。現在世界スーパーバンタム級の4団体ベルトを独占する井上尚弥（大橋）だが、すでに最強が証明しているので、試合ペースを落とす意味で1本を残して3団体のベルトは返上してもいい。そうなればスーパーバンタ