高市早苗首相は１１日に開かれた参議院決算委員会に出席。今年２月の衆院選や昨年１０月の自民党総裁選で、自身の秘書たちが小泉進次郎防衛相らライバル候補を誹謗・中傷する動画をＳＮＳに投稿したとされる週刊文春の報道を改めて否定した。８日の参議院本会議で高市首相は、今回の報道を立憲民主党の小島智子氏に問われ「報じられた内容について事務所の職員に確認したが、高市事務所や高市陣営では、高市事務所が運営するア