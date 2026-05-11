ＮＰＢは１１日、スイング途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を「危険スイング」を定め、退場などの罰則規定を設けたと発表。１２日の試合から適用される。公式ホームページ上にルールを掲載。危険スイングとは「打者がスイングした際、最後までバットを保持し続けることをせずスイングの途中でバットを投げ出して（すっぽ抜け含む）しまうことをいう。特にバット全体が他者に向かった場合、重大な危害を及ぼす恐