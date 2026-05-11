5月9日放送の『東北しゃべり亭』（NHK）に出演したタレントの壇蜜（45）。その“ほっそり”した近影に視聴者から心配の声が寄せられている。『東北しゃべり亭』は、タレントで俳優の小田井涼平（55）とNHKアナウンサーの長瀬萌々子（26）がMCを務める公開収録のトーク番組。東北にゆかりのあるゲストを迎え、仕事観や人生の転機、地元への思いなどについて約40分間のトークを繰り広げる。この日の放送では、秋田県出身の壇蜜がゲス