【女子旅プレス＝2026/05/11】JR東日本グループは、アイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）とのタッグによる「＝LOVE×JR東日本 TRAINキャンペーン」を、5月19日（火）〜6月30日（火）まで実施。首都圏や新幹線駅を巡るデジタルスタンプラリーのほか、新幹線車内で楽しめる限定音声コンテンツ、駅構内での特別アナウンスなどの体験型コンテンツを展開する。【写真】＝LOVEメンバー3名による駅構内での特別放送も◆対象駅を巡る＝L