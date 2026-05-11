【モデルプレス＝2026/05/11】渋谷・神保町よしもと漫才劇場、よしもと漫才劇場の公式X（旧Twitter）が、11日に更新された。同劇場所属の芸人の中で「2人とも芸歴18年目以上のコンビの芸人」「芸歴18年目以上のピン芸人」は、7月末をもって漫才劇場を卒業する形をとると発表した。【写真】大阪・よしもと漫才劇場を卒業する芸人10組◆吉本興業、東西22組が7月末で劇場卒業 Xでは「大切なお知らせ」と題し、「いつも渋谷・神保町よ