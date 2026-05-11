JR西日本 JR西日本は2026年9月から10月にかけて集中工事を行うため、津山線の一部で列車を運休することを発表しました。9月7日から18日までの平日と10月19日から30日までの平日、津山駅～金川駅の間で昼間の列車を上下線合わせて1日13本運休します。 JR西日本によりますと、津山線の津山駅～金川駅間で、2026年9月7日から18日までの平日と10月19日から30日までの平日の昼間、上下線合わせて1日13本が運休となりま