ことし3月、福岡市の集合住宅で、男性を刃物で刺し殺害しようとしたとして逮捕・起訴された26歳の男が、コカインを使用した疑いで再逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで再逮捕されたのは、住居不定無職の中晃成被告（26）です。警察によりますと、中被告は4月、日本国内でコカインを使用した疑いです。中被告は、福岡市の集合住宅で27歳の男性の腹部を刃物で刺し、殺害しようとしたとしてすでに逮捕・起訴されています。逮捕前