ユーロ圏１０年債利回り格差仏６３ｂｐ・伊７４ｂｐと小幅拡大 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間19:04時点）（%） ドイツ3.032 フランス3.659（+63） イタリア3.776（+74） スペイン3.455（+42） オランダ3.154（+12） ギリシャ3.737（+71） ポルトガル3.398（+37） ベルギー3.587（+56） オーストリア3.29（+26） アイルランド