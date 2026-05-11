８日、重慶川維化工の生産拠点で、メタノール生産ラインの巡回検査を行う作業員。（重慶＝新華社記者／唐奕）【新華社重慶5月11日】中国重慶市長寿区にある中国石油化工集団重慶川維化工が、化学製品の輸出を加速している。1〜4月にはポリビニルアルコール（PVA）や酢酸ビニルエチレンエマルジョン（VAE）、メタノールなど約3万トンを輸出。さらに今月8日には、メタノール製品5千トンが船積みされ、東南アジア市場に向けて出荷さ