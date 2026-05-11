アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐっては、トランプ大統領がイラン側の回答について「受け入れられない」と不満を示しました。イラン側も強硬な姿勢を貫いていて、糸口が見えない状況が続いています。◇トランプ大統領は週末の9日に、自身が所有するゴルフ場で大会を観戦しました。その一方で、この日、SNSに投稿したのはイラン情勢に関する画像です。軍艦に乗るトランプ大統領が、双眼鏡でイランの艦船が撃破さ