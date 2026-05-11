巨大な噴煙が立ちのぼったのは、登山ガイドが客と下山している最中でした。5月8日、インドネシアにあるドゥコノ山で大規模な噴火がありました。この山では、火山活動の活発化を受けて4月から全ての登山活動が禁止されていましたが、ルールを無視した登山者などが山にいる中、噴火したのです。登山者：ここは安全だと思う？登山ガイド：移動しないと。火山灰が降ってくる。立ち入り禁止であるはずの火口付近には登山者など20人がい