サッカーのＷ杯北中米大会開幕まであと１カ月と迫った１１日、国内で全１０４試合を生配信する動画配信サービス「ＤＡＺＮ」の日本法人の笹本裕最高経営責任者（ＣＥＯ）が都内で記者会見を開き、昨年１２月にＷ杯の配信権獲得を発表以降、新規登録者数が３倍となったことを明かした。ＤＡＺＮに関するＳＮＳでの言及数は５．６倍、アプリダウンロード数は２・５倍に増幅したという。“Ｗ杯特需”に笹本ＣＥＯは「それだけ皆さ