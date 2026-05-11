東京・世田谷区の住宅街で10日夕方に起きた事件。目撃者：1台軽トラックが止まっていて、警察が窓から（運転手を）引っ張り出して、外に出して取り押さえるところを見た。パトカーに追跡された不審な軽トラック。住宅街の狭い通りに逃げ込むと、バックした際、パトカーと衝突。警察官は運転手を確保するため、軽トラックの荷台へ乗り込みました。ところが、軽トラックが急発進。そして、「止まれ！撃つぞ！」と警告したあと、警察