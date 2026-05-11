俳優の西垣匠（26）が11日、自身のインスタグラムを更新。地元・石川県白山市のアンバサダーに就任したことを報告した。【写真】笑顔で意気込み！地元・石川県白山市のアンバサダーに就任した西垣匠西垣は「この度、白山市のアンバサダーに任命していただきました」と報告。「美味しい海の幸、山の幸、自然豊かな景色など、魅力がたっぷりな白山市。これから2年間、そんな魅力を余すことなく伝えられるよう、頑張ります！よろ