きょう午後、北陸新幹線の小松駅と福井駅の間で架線にビニールが巻きつき、一時、停電が発生しました。この影響で、金沢駅と敦賀駅の間で上下線あわせて４本が運休しました。ＪＲ西日本金沢支社によりますと、きょう午後１時４０分ごろ、北陸新幹線の小松駅と福井駅の間で一時的な停電が発生しました。これと同じタイミングで、加賀温泉駅から小松駅に向けて走っていた敦賀発・東京行きの「はくたか」の運転士が架線にビニ&#