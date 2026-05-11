富山国際大学を運営する富山国際学園は、富山市大山地域にある「東黒牧キャンパス」を将来的に「呉羽キャンパス」に移転・統合する方針であることが分かりました。富山国際大学の「東黒牧キャンパス」には現代社会学部が設置されていますが、少子化などを背景に４年連続で定員割れしていて、去年の時点で在籍している学生は４００人余りとなっています。大学を運営する富山国際学園によりますと、将来的に「東黒牧キャンパス」を「