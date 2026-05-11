昨年度、県内の新築住宅の着工戸数は３７００戸余りで、前の年度から３６．２％の大幅な減少となり、過去最少だったことが分かりました。専門家は、今後についても、中東情勢による資材高騰の影響を懸念しています。県のまとめによりますと、昨年度の県内の新築住宅の着工戸数は３７８３戸で、前の年度の５９２７戸から２１００戸余り減り、下落幅は３６．２パーセントとなりました。県が統計を取り始めた１９６７年度以降で