注目の新三役力士に元気がない。今場所は両横綱に加え大関・安青錦が不在のため、その穴を埋める活躍を2人に期待していたが、2日間の相撲を見る限り先行きが心配だ。熱海富士は右四つに組んだものの、平戸海に低い姿勢で懐に入られ、左を引きつけられて腰を浮かされ、寄り切られた。重さがある力士だが、もっと差した右を使っていかないと、差しているだけでは相撲にならない。右のかいなを返したり、深く中にねじ込んで相手