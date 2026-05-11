標識の柱がめり込み、フロントガラスが粉々に割れたタクシー。近くにはがれきが散乱しています。当時、客を乗せて走っていたというタクシーに起きたのは、まさかの出来事でした。被害にあったタクシーの運転手：「ガンガンガン」「バラバラバラ」「ドカンガンガン」と。何が起きたか分からなかった。ものすごい音だった。10日午後9時半ごろ、大阪市で4階建ての商業ビルの外壁が崩れました。その影響で近くの標識の柱が倒れ、タクシ