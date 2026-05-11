歌舞伎俳優坂東彌十郎が11日、インスタグラムを更新。人生で初めて競馬場を訪れたことを投稿した。彌十郎は、東京競馬場での写真や動画などをアップし「昨日は70歳の誕生日にして、人生初の競馬場へNHKマイルカップ興奮しました」と記した。ブログには、NHKマイルカップの中継ゲストとして出演したことなどを報告している。彌十郎は、フジテレビ系「夫婦別姓刑事」「銀河の一票」、NHK連続テレビ小説「風、薫る」と、現在ドラ