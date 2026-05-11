【「PARADE」2026春号】 5月11日発売 価格：1,980円 表紙・沢口愛華（撮影／藤本和典） 【拡大画像へ】 小学館は、グラビアムック「PARADE」2026春号を5月11日に発売した。価格は1,980円。 第4号となる今回は、「令和のグラビアクイーン」沢口愛華さんが表紙に、裏表紙には元乃木坂46の相楽伊織さんがそれぞれ登場する。 中面では、居酒屋での撮影も敢行した元A