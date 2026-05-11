磐越道のバス事故。事故直後の生徒たちの様子も明らかになってきました。バスに乗っていた生徒の関係者によると、事故直後生徒たちの間では「救急車！」「シートベルトを切るためにハサミちょうだい！」「誰か発えん筒！」という声が飛び交っていたといいます。そして、生徒だけで後続車からの追突がないよう、発えん筒をたいたということです。事故に巻き込まれた後続の車が救急車を呼んだということです。また、動ける生徒