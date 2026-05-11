U-17日本女子代表は11日、AFC U17女子アジアカップ準々決勝で韓国と激突。1-0の完封勝利を収め、今秋にモロッコで開催されるU-17女子W杯出場権を獲得した。スコアレスで迎えた後半は劣勢に立たされたものの、GK宮地絢花(INAC神戸レオンチーナ)を中心とした守備陣が韓国に得点を許さず。24分にはPKを献上してしまうが、宮地が相手選手のシュートをストップして絶体絶命の危機を救った。すると、守護神の奮闘に応えるように29