5月11日（現地時間10日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、敵地ターゲット・センターでミネソタ・ティンバーウルブズとの「NBAプレーオフ2026」ウェスタン・カンファレンス・セミファイナル第4戦へ臨んだ。 シリーズ初戦を2点差で惜敗したスパーズは、続く第2、3戦で連勝して2勝1敗でリード。この試合をとれば3勝1敗で王手をかけることができた。 だが