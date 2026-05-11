5月11日、Bリーグ所属クラブが選手契約情報を発表した。 B1では、島根スサノオマジックが最古参の北川弘や日本代表経験のある中村太地ら4選手との契約継続を発表。そのほかのクラブでは自由交渉選手リスト入りの発表が相次ぎ、なかでも今シーズン躍進を遂げたレバンガ北海道は、キャプテンを務めたケビン・ジョーンズとの契約満了とジャリル・オカフォーが正式に退団することを発表している。