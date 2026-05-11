📢開催日決定！ ✈️岐阜基地航空祭２０２６✈️ 🗓️令和８年１１月２２日（日） 詳細は決まり次第、順次お知らせします。#岐阜基地航空祭２０２６#岐阜基地#航空祭 pic.twitter.com/bTRn26gACY - 航空自衛隊岐阜基地 (@JASDF_GIFUAB) May 11, 2026 航空自衛隊の岐阜基地は、「岐阜基地航空祭2026」を11月22日（日）に開催すると公式Xで発表