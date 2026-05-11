太平洋戦争の映像を収集する大分の市民団体が、新たな映像を公開しました。薩摩川内市の造船所や、いちき串木野市の国民学校への機銃掃射の様子も映っています。新たな映像を公開したのは、戦時中のアメリカ側の資料を収集・解析する大分の「豊の国宇佐市塾」です。新たに、14点の映像を公開しました。その中には、県内の映像も含まれています。 こちらは、1945年8月10日に撮影された映像です。沖縄に展開していたアメリ