サッカーJ2J3百年構想リーグ西地区B。前節、大分に敗れ3位に転落したユナイテッドは5月10日にアウェーで9位・滋賀と対戦。5試合にわたり90分での白星がないユナイテッドは、なんとか勝ち切りたいところですが、福田のシュートも相手キーパーの好セーブに阻まれ得点できません。28分にも裏に抜けたボールを嵯峨が逆サイドに蹴り入れて福田がシュート！こぼれ球を何度