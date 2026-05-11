広島市の自宅で高齢の母親の遺体を4年余りにわたり自宅に放置したとして逮捕・送検されていた娘について、広島地検は不起訴としました。不起訴処分となったのは、広島市中区に住む65歳の無職の女性です。警察によると女性は4年余りにわたり、母親の遺体を自宅に放置した疑いで4月に逮捕・送検されていました。女性は調べに対し「あっていると思いますが、死亡した日付が違います」と話していました。広島地検は不起訴の理由につい