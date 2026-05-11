11日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のヴィアティン三重はリベロの池田結月（24）が移籍加入することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 長野県出身の池田は日本大学在学中に、千葉エンゼルクロスへ内定選手として加入した。しかし、2024年に同チームが休部。その後、東京サンビームズや福岡ギラソールを経て、2026-27シーズンからV三重に入団する。なお、チームにはす