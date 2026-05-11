タレントの板野友美（34）が、自宅でのお風呂あがりのスキンケア動画を披露し、反響が寄せられている。【映像】板野友美の自宅やお風呂上がりの姿2025年9月、自身のYouTubeチャンネルで家賃200万円超えの自宅のルームツアー動画を投稿していた板野。広々としたリビング、HermèsやCHANELなどのバッグが並ぶクローゼットルームを公開し、「新居すごすぎる。クローゼットルーム憧れます」「終始お部屋が高級ホテルみたい」な