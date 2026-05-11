球場に掲げられている日本野球機構（NPB）の旗プロ野球で、スイング途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を「危険スイング」と定め、退場などの罰則規定を設けることが11日、決まった。2軍も含めて12日の試合から適用される。東京都内で行われた日本野球機構（NPB）と12球団による実行委員会で承認された。規定では、故意、過失は問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなる。ペナルティーは3段階で（1）バット