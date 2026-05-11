俳優の桐谷美玲が、息子からもらった手書きのメッセージを披露し、話題を集めている。【映像】桐谷美玲の自宅や5歳息子からの手紙2018年に俳優の三浦翔平と結婚し、5歳の男の子を育てている桐谷。これまで自身のInstagramで、リビングではしゃぐ三浦の姿や、自宅に飾られたクリスマスツリーなど、プライベートの様子も披露してきた。5歳息子からの手紙を公開2026年5月10日の母の日には、ストーリーズを更新。「ままへいつ