◇ITTF世界卓球選手権 団体戦 決勝(10日、ロンドン)卓球世界選手権の男子団体戦決勝は、日本が中国に0-3で敗戦。試合後には張本智和選手らが悔しさを語りました。1番手で登場した張本選手は梁靖崑選手から2ゲーム奪取する立ち上がりを見せるも、そこから3ゲーム連続で奪われ逆転負け。「勝ってからやっと五分五分だと思っていた。一番(1試合目)に勝って日本に1-0をもたらすことができなかった時点で、自分の仕事を全うできなかった